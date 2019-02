Simeone e a continuidade no Atlético Madrid: «Foram os jogadores que me levaram a renovar»

É um dos temas quentes em Espanha dada a novidade que representou nesta semana: Diego Simeone acertou a renovação de contrato com o Atlético Madrid até 2022. A prolongação do vínculo do técnico argentino surge após a derrota caseira frente ao eterno rival Real Madrid (1-3) Na conferência de antevisão ao jogo da próxima jornada do campeonato espanhol, diante do Rayo Vallecano (sábado, 15h15), Diego Simeone revelou qual foi o motivo que mais pesou na sua decisão de renovar. "Confio no clube e, acima de tudo, confio nos jogadores. Foram eles que me levaram a tomar esta decisão", reiterou o técnico, antes de acrescentar que o plantel desperta o que de melhor há nele. "Vejo que se pode melhorar, que se pode continuar a crescer e isso desperta o melhor gene que tenho: a competitividade", realçou.Quanto à luta pelo título, Simeone salientou que não se sente na condição de "pedir absolutamente nada". "Só tenho de agradecer aos jogadores que, durante sete anos, mantiveram este trabalho e exigir, como corpo técnico, o esforço para dar argumentos a estes futebolistas para que possam continuar a competir da melhor maneira. Esse é o desafio que temos pela frente", explicou.Intitulado pela imprensa espanhola como o 'Cruyff do Atlético', o treinador colchonero desvalorizou o elogio e manteve o foco na equipa. "O futebol depende do hoje e do que lhe fores dar. Volto a repetir que temos um desafio muito grande, com trabalho e jovens que podem fazer crescer a equipa. O que nos leva a continuar neste caminho são os futebolistas, são o mais importante e vamos continuar a crescer com eles, porque são jovens, e a competir. Foi a isso que me propus desde que cheguei ao Atlético", sentenciou.