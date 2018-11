Simeone e a renovação: «Temos falado no tema mas não há nada de concreto»

O treinador do Atlético de Madrid afirmou esta sexta-feira que o diretor executivo do clube da liga espanhola, Miguel Angel Marín, lhe "propôs a ideia" de falarem da renovação do contrato, embora ainda não tenham discutido pormenores."Temos falado no tema, mas ainda não há nada concreto. Tudo o que tem vindo a público é mentira. Não falamos nem de questões económicas, nem que de quantos anos o contrato poderá ter. É absolutamente falso o que disseram", assegurou Diego Simeone.Simeone disse ainda que se sente "bem" no clube."Estou contente. Tenho uma energia mais forte do que no primeiro dia que chegue ao clube. Sou teimoso e vou à procura de algumas coisas que nos faltam", declarou Simeone.Ao serviço do Atlético de Madrid, o treinador argentino foi campeão espanhol, venceu uma Liga Europa, e esteve perto de vencer a Liga dos Campeões, por duas vezes, ambas frente ao Real Madrid, no qual jogava Cristiano Ronaldo, tendo perdido a segunda final no desempate por penáltis.