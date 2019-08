Simeone enaltece papel de João Félix: «Intervém poucas vezes, mas quando o faz é decisivo»

Simeone volta a destacar o atacante luso. "O João intervém poucas vezes, mas quando o faz é decisivo. Continuo a insistir. Ele chegou ao Atlético Madrid como segundo-avançado, mas é a partir do lado direito que faz as melhores jogadas. Tanto pode jogar no meio como na direita. Isso dá-nos uma boa variedade de soluções. Gosto disso...", refere o treinador dos colchoneros, referindo que o Atleti continua a ser o clube do povo em termos sociais, morais e emocionais.