Simeone esclarece: João Félix pode ir a jogo mas "não é por castigo"

Diego Simeone admite fazer poucas alterações na visita do Atlético Madrid ao Cultural Leonesa, para a Taça do Rei (esta quinta-feira, às 20 horas). O técnico dos rojiblancos não deverá poupar João Félix e ficou surpreendido quando lhe perguntaram se estaria a castigar o jovem português, na sequência das exibições do ex-Benfica.





"Dessa não estava à espera, dizer que disputar um jogo pode ser um castigo.... Fazer qualquer jogo pelo Atlético Madrid deve ser um sonho, uma ambição e esperamos que corra o melhor possível a quem tiver minutos neste jogo", vincou Simeone, avisando para os perigos do rival. "A Cultural é muito forte em casa e a jogar em contra-ataque. Vamos com a ambição de seguir em frente."O treinador argentino recusou comentar as declarações da mãe de Cavani, que manifestou o desejo do filho em tornar-se reforço dos colchoneros. "Está complicado, mas ele quer jogar no Atlético Madrid, se não for agora será no verão, seguramente. Queremos isso há anos, mas agora não depende do meu filho, mas sim do PSG e do Atlético", revelou Berta Gómez.