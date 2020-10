Simeone: «Estamos muito entusiasmados com João Félix»

Diego Simeone acredita que João Félix vai realizar uma grande temporada pelo Atlético Madrid. O técnico argentino mostra-se agradado com o arranque de época do português e espera que o avançado possa manter o nível.





"No ano passado, durante a pré-época, mostrou o mesmo entusiasmo e alegria em campo que tem mostrado agora. Só que depois lesionou-se... Ele está a fazer um bom início de temporada, esperamos que possa sustentá-lo e que continue a crescer com a equipa para que possamos tirar proveito de um jogador que nos deixa muito entusiasmados", afirmou o treinador argentino na antevisão ao encontro com o Villarreal, da 5.ª jornada da liga espanhola, agendado para as 15 horas de sábado.