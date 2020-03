Simeone: «Este jogo vai ficar na história do Atlético»

Diego Simeone não escondeu a enorme satisfação após o triunfo por 3-2 em Liverpool que valeu ao Atlético Madrid o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões e considerou que o duelo desta quarta-feira ficará guardado na história do emblema colchonero e admitiu que a entrada de Llorente - que fez dois golos - no arranque da 2.ª parte foi decisiva.





"Estou muito feliz pela equipa e pelo clube. Este jogo vai ficar para a história do Atlético e isso enche-nos de orgulho. Defrontámos uma equipa extraordinária, com uma intensidade muito grande e um estádio bonito. Eles pressionaram e nós seguramos sem deixar o plano que tínhamos. Com o esforço de todos, conseguimos. Llorente revolucionou a equipa. É uma enorme alegria, porque parece simples, mas não é fácil vencer", afirmou o técnico em conferência de imprensa."No futebol é importante procurar as dificuldades que o rival pode ter e potenciá-las. Eles marcaram o primeiro golo, depois veio o segundo mas não baixámos os braços. Continuámos da mesma forma e a equipa sentiu que podía dar mais. Foi uma noite linda""Ele é tão importante como Savic, Lodi, Felipe, João Félix ... Mas temos um guarda-redes que é o melhor do mundo, tal como o Barcelona tem o Messi."