Simeone: «João Félix é um jogador determinante»

A equipa jogou bem, marcou cinco golos e a coqueluche da equipa bisou. Diego Simeone era, naturalmente um homem feliz no final do jogo do Atlético Madrid com o Osasuna, onde acabou por elogiar João Félix.





"É um jogador determinante, muito dinâmico. Encontra os sítios para se encontrar com o golo. O segundo que marcou é uma grande assistência do Diego Costa, que ele acompanha. Fico contente com o rendimento da equipa", considerou o técnico argentino.Depois, perguntaram-lhe se esperava este rendimento de João Félix no regresso. "Eu espero sempre o melhor dos meus jogadores. Está a trabalhar bem, vinha de uma etapa em que não pôde terminar a preparação mas ele tem talento e quando está próximo da área é muito difícil de deter. Aproveitou muito bem o primeiro golo e estava bem posicionado no segundo."