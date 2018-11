Simeone perto de renovar e com ordenado superior a Griezmann

As negociações entre o Atlético Madrid e Simeone iniciadas no verão tendo en vista renovação do contrato estão muito perto de ser concluídas. A Radio Marca avança esta quinta-feira que o acordo entre as duas partes está iminente e fará do treinador o mais bem pago superando mesmo Antoine Griezmann.O clube colchonero entende que Simeone é essencial para projeção e estabilidade e por isso está disposto a ceder a muitas das exigências de Simeone.No contrato constarão várias cláusulas que permiitirão uma possível saída do técnico antes do termo do mesmo sem obstáculos de maior.