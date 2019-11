Simeone: «Precisamos do João Félix porque não temos nenhum igual no plantel»

Diego Simeone não via a hora de ver João Félix regressar à competição. Depois de ter estado um mês lesionado, o jovem português voltou a jogar pelo Atlético de Madrid no encontro com o Granada, na última jornada da liga espanhola."João Félix está connosco há pouco tempo, lesionou-se há um mês e não pudemos contar com ele. Precisamos dele porque é diferente, tem características que não temos no plantel. Com a sua humildade, trabalho e vontade de melhorar como no primeiro dia vai continuar a crescer porque tem muito talento", assegurou Diego Simeone, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Juventus.Simeone deixou também rasgados elogios para outro português, Cristiano Ronaldo. Ainda assim, não acredita que esta terça-feira se possa reduzir um jogo entre o Atlético e CR7."É o número 1, é extraordinário e faz sempre a diferença. Mas não creio que seja Ronaldo contra o Atlético, viemos para jogar contra a Juventus", considerou.