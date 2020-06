Simeone rendido a João Félix: «É um jogador diferenciado e vai crescer ainda mais»

João Félix surgiu em grande forma na retoma do campeonato espanhol. Depois de ter bisado na goleada do Atlético Madrid frente ao Osasuna (5-0), o português voltou a estar em bom plano no triunfo por 1-0 com o Valladolid. Assim, continua a ser tema de conversa na capital espanhola. Diego Simeone, técnico dos colchoneros, só tem elogios para o jovem de 20 anos.





"Félix é um jogador diferenciado, como vocês sempre defenderam. Temos visto isso nos treinos e nos jogos e certamente quando crescer na ocupação de espaços, vai estar mais tempo em lugares determinantes para que a equipa continue a evoluir. Tem visão de jogo, capacidade de remate e de um contra um, todas as condições para poder assistir ou mudar o jogo. Não tenho dúvidas de que se ocupar espaços mais importantes para desenvolver o seu crescimento, crescerá ainda mais como futebolista", afirmou, em conferência de imprensa.O Atlético de Madrid defronta o Levante esta terça-feira, às 18h30.