Simeone e a substituição de João Félix: «Médico avisou-me para ter cuidado com ele»

Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, substituiu João Félix aos 80 minutos, no empate a dois com o Sevilha, e os adeptos colchoneros não apreciaram a saída do avançado português e manifestaram-se.





"Assobios? Não podemos dizer às pessoas que ele estava com problemas nos gémeos. O médico avisou-me para ter cuidado com o João, porque já começava a sentir cãibras. Por isso tomei essa decisão. Que faça um golo e que os adeptos fiquem contentes por ele ter marcado, é porque ele é do Atlético. É normal", sublinhou o técnico.