Simeone viu exibições de João Félix na Seleção e deixa-lhe um recado

Diego Simeone esteve muito atento aos desempenhos de João Félix nos jogos que o avançado realizou pela Seleção Nacional e gostou do que viu. Mas o treinador do Atlético Madrid quer que o português mostre o mesmo empenho e dedicação nos jogos dos colchoneros.





"É um jogador importantíssimo para nós, temos a certeza que nos vai dar coisas importantes quando estiver na sua melhor forma. Vi os encontros que disputou pela seleção portuguesa e gostei do seu trabalho. O talento que tem pode aparecer a qualquer momento, mas vi que por Portugal demonstrou compromisso, intenção, vontade de corresponder ao que a equipa precisava. Isso é muito positivo, mostra bem como ele é, e precisamos que o faça também connosco", avisou Simeone."Se o posso colocar nas quatro posições do ataque? Sim, posso. Tendo também avançados como Diego Costa ou Luis Suárez tem mais possibilidades de receber passes mais acima do que ter de defender co outra estrutura", acrescentou.O Atlético Madrid visita amanhã o Celta de Vigo, às 15 horas portuguesas.