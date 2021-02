Sismo de magnitude 2.5 registado durante aquecimento dos jogadores no Granada-Barcelona

Um sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter e com epicentro em Atarfe (Granada) fez-se sentir esta noite, por volta das 20:35 (menos uma hora em Portugal Continental), no Estádio Nuevo Los Cármenes, local que recebia o encontro entre Granada e Barcelona, a contar para os quartos-de-final da Taça do Rei.

O terramoto surge, assim, de uma série de sismos que têm afetado nos últimos dias diferentes municípios da cidade de Granada.

De acordo com a imprensa espanhola, os jogadores de Granada e Barcelona - que à altura se encontravam no relvado a realizar exercícios de aquecimento antes do início da partida que terminou com um triunfo blaugrana (5-3, a.p.) - não se aperceberam de nada.