O avançado está concentrado em ajudar a seleção brasileira a conquistar o título, depois do rotundo fracasso coletivo e individual que foi o Mundial'2014, disputado em casa. E para que isso aconteça é determinante que não existam rumores à sua volta.





A saída do Paris Saint-Germain (PSG) é uma possibilidade em aberto, mas Neymar não quer ser afetado pela especulação na altura do Mundial'2018 e por isso informou o pai, que atua como seu representante, de encerrar quaisquer negociações antes do arranque da prova na Rússia, a 14 de junho. Em cima da mesa está a transferência para o Real Madrid, escreve o jornal 'Sport'.