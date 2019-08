Sobreviveu a um terramoto e a um atentado: japonês contratado pelo Saragoça tem 7 vidas

Em 1995, com apenas 6 anos, encontrava-se em Kobe, a sua cidade natal quando um sismo de 6,9 na graus escala de Richter abalou a localidade. A sua família não foi das mais afetadas, mas o terramoto acabou por se revelar uma tragédia, causando a morte a 6.434 pessoas."Eu estava a dormir e o meu pai entrou pelo meu quarto a dentro para impedir que uma estante me caísse em cima. A minha casa não sofreu muitos danos, mas recordo-me que demorou muito tempo até voltarmos a ter luz e gás", lembrou o médio nipónico.E em 2017, Shinji Kagawa estava no autocarro do Borussia Dortmund que foi alvo de um atentado antes de um jogo da Liga dos Campeões. "Ainda tenho tenho medo de entrar em autocarros, às vezes tenho pesadelos e revivo aquele momento."