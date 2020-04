Sócio de Mike Tyson no negócio de marijuana quer dar nome ao estádio do Barcelona

O Barcelona anunciou que vai ceder o 'naming' do seu estádio por uma época e que a verba amealhada se destinará à investigação sobre o novo coronavírus. Não tardaram a surgir interessados no negócio e um deles é o multimilionário Alki David, sócio do antigo pugilista Mike Tyson no negócio de produção de marijuana.





O empresário de origem nigeriana tem uma das maiores fortunas do Reino Unido. Há um ano foi preso no Caribe por transportar no seu avião privado cinco mil plantas de marijuana, avaliadas em um milhão e meio de euros.Mas se for bem sucedido na intenção de dar um novo nome a Camp Nou, a sua ideia é avançar com a Swissx, uma das suas empresas, que vende produtos concebidos à base de marijuana."Trata-se de uma oportunidade histórica e encaixa nos meus planos. Já fizemos os primeiros contactos e estou muito confiante de que conseguiremos chegar a um acordo", explicou o empresário ao jornal 'Daily Mail'. "Swissx Camp Nou soa-me bem, é a minha opção preferida."A Swissx é uma empresa que vende produtos fabricados a partir de cabanis. "Nos laboratórios Swissx oferecemos uma vasta gama de produtos concebidos para apoiar um estilo de vida feliz. Os nossos produtos, baseados em cânhamo, de espectro completo CBD-C, proporcionam a mesma experiência rica, saborosa e satisfatória que a canabis, mas sem a 'subida mental' do THC", pode ler-se no site da empresa.