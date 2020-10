«Sofreu muito e ainda terá de lutar para ser o Bebé que todos conhecemos»

Um ano depois, Bebé voltou a pisar os relvados em jogos oficiais. O extremo do Rayo Vallecano, de 30 anos, atuou cinco minutos na partida de ontem diante do Fuenlabrada, superando a grave lesão (rotura do ligamento cruzado do joelho direito) que contraiu em outubro de 2019. Um regresso muito aplaudido pelos companheiros e pelo seu treinador.





"Ficaram todos contentes quando ele entrou em campo. Contagia os outros com o seu humor. Sofreu muito durante a lesão e ainda tem que lutar para ser o Bebé que todos conhecemos, mas está a melhorar e, aos poucos, irá dar-nos mais coisas", referiu o técnico Andoni Iraola após a partida.