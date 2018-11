Solari: «Sergio Ramos é um homem honesto»

Solari, treinador do Real Madrid, saiu em defesa de Sergio Ramos, capitão dos merengues que viu o seu nome ser associado ao uso dede 2016/2017."Ele é um homem honesto e um emblema de Madrid, do futebol e do desporto. É dever de todos protegê-lo, também do jornalismo. A verdade não é discutível, muito mais quando se mancha a honra de uma pessoa. Se se publicam coisas que não são verdadeiras, a sociedade fica desprotegida", defendeu Solari na conferência de imprensa de antevisão ao Roma-Real Madrid.Solari quer apagar a má imagem deixada no terreno do Eibar - derrota por 0-3 - e fazer um jogo à imagem do Real Madrid na Champions."Temos que fazer um jogo como fazemos na Champions, estar à altura da nossa história nesta competição, parece fácil, mas não é", frisou.