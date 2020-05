Song: «Disseram-me que não ia jogar muito no Barça mas não quis saber. Ia ser milionário»

Alex Song esteve à conversa num direto num Instagram com o compatriota Pascal Siakam, extremo dos Toronto Raptors, da NBA. Os dois falaram do impacto do dinheiro em jovens atletas de sucesso. O defesa, de 32 anos, atualmente sem clube depois de ter rescindido com o Sion, contou algumas histórias caricatas.





A primeira remonta a 2005, na primeira época ao serviço do Arsenal, clube para o qual se transferiu em 2005 proveniente dos franceses do Bastia. "No meu primeiro contrato profissional recebi 15 mil libras por semana. Podes imaginar o quão eufórico eu estava. Um jovem que passava de ganhar 4 mil para 15 mil libras. Podia fazer compras, festas loucas, etc. Fui ao treino e vi o 'rei' Thierry Henry chegar num carro que era uma jóia. E disse para mim que também o queria, independentemente do preço. E tive-o! Dois meses depois arrependi-me de o comprar porque gastava o dinheiro todo em gasolina. Acabei por comprar um Toyota", conta."Muitos jovens vivem para lá das suas possibilidades. Estive oito anos no Arsenal mas só nos últimos quatro posso dizer que comecei a viver 'à grande' porque só aí percebi que era um esbanjador. Nesse tempo todo não consegui poupar 100 mil euros", revela o central.Em 2012, o Barcelona pagou 25 milhões de euros ao Arsenal. O médio defensivo foi avisado pelo então diretor desportivo dos catalães Andoni Zubizarreta que ia ter poucos minutos de jogo. Nada que importasse ao camaronês."Quando vi o contrato do Barcelona à minha frente e o dinheiro que ia receber, nem pensei duas vezes. Pensei na minha mulher, nos meus filhos e na vida confortável que íamos ter depois de eu deixar de jogar. Depois, o diretor desportivo disse-me que eu não ia ter muito tempo de jogo mas não quis saber, ia ser milionário."