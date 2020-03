'Sport' garante que Benfica e FC Porto seguem Rui Silva com atenção

A temporada de Rui Silva ao serviço do Granada não está a passar em claro. Depois de se saber que o Betis é um dos clubes interessados, o jornal 'Sport' revelou este sábado que tanto Benfica como FC Porto seguem o guardião português com atenção. Segundo a publicação espanhola, o Granada pretende 10 milhões de euros pelo passe do jogador de 26 anos.





Rui Silva já havia sido considerado o melhor guarda-redes da segunda liga espanhola na época transata, a de ascensão ao primeiro escalão pelo Granada. Esta temporada, o guardião de 1,91 metros, contratado ao Nacional em 2017 pelo emblema da Andaluzia, soma 28 encontros oficiais disputados, nos quais encaixou 33 golos.O Granada tem sido considerado por várias publicações um das equipas-sensação desta temporada em Espanha, ocupando neste momento o nono posto da classificação. Rui Silva é um dos jogadores que permitiram atingir este patamar aos comandados de Diego Martínez.