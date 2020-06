Stoichkov atira sobre Van Gaal: «Era um imbecil»

Hristo Stoichkov coincidiu com Louis Van Gaal apenas uma época no Barcelona, mas o antigo futebolista búlgaro não guarda boas recordações do técnico holandês. Em declarações a uma rádio, o ex-avançado dos blaugrana teceu duras críticas ao treinador.





"Por que razão o Riquelme não triunfou no Barcelona? Tinha como treinador um imbecil como o Van Gaal. Embora tenha feito algumas coisas boas, muitos sofreram com o seu futebol devido à sua estupidez", atirou em declarações à 'Rádio Impacto'.Stoichkov conta que teve igualmente problemas com o holandês. "Também sofri nas suas mãos. Entrou no balneário e disse que havia demasiados 'cruyffismos'. Entre Van Gaal e John Cruyff havia uma grande diferença".