Stoichkov: «Barça é justo campeão»

O antigo internacional búlgaro Hristo Stoichkov afirmou ontem que o Barcelona seria o campeão mais justo, caso a liga espanhola não possa terminar a época, por causa da pandemia do novo coronavírus. O ex-jogador blaugrana, entrevistado pela Cadena Cope, garantiu que "o mais justo seria terminar como estava" aquando da interrupção e coroar o Barcelona como vencedor da La Liga.

Para Stoichkov, a próxima temporada teria de contar igualmente com 22 clubes a disputar La Liga. "Com todos os jogos já feitos, seria mais justo terminar a liga como ficou. No fundo da tabela, muitos clubes se salvavam, sem descidas de divisão. Subiriam diretamente dois clube da 2ª divisão e teríamos um campeonato com 22 emblemas. Pois também esses clubes trabalharam e venceram muitos jogos", desejou o antigo extremo.

Stoichkov garantiu ainda que "está tranquilo, junto da sua família", e pediu às pessoas para não olharem para a pandemia com medo, mas sim com a "disciplina necessária".