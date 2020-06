Suárez 'atira-se' a Setién: «Maus resultados? É para isso que aqui estão os treinadores»

O Barcelona empatou (2-2) no terreno do Celta, resultado que pode deixar o Real Madrid isolado na liderança, em caso de vitória dos merengues, este domingo, diante do Espanyol.





No final do jogo, Luis Suárez, autor dos dois golos dos catalães, deixou uma mensagem mais azeda para Quiqe Setién, treinador do Barcelona."Perdemos dois pontos na luta pela La Liga. Dependíamos de nós e agora temos de esperar que o Real Madrid perca pontos. É uma sensação de frustração", disse o avançado.O Barcelona soma dois empates fora de portas desde a retoma do campeonato. "Maus resultados fora de casa? É para isso que aqui estão os treinadores, para analisar esta tipo de situações. Estamos a perder pontos importantes fora que não perdíamos noutras épocas", atirou o uruguaio.