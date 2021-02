Suárez e a saída do Barça: «Disseram que estava velho e não podia jogar ao mais alto nível»

Luis Suárez saiu do Barcelona no último verão após seis épocas no clube e, em entrevista à 'France Football', o internacional uruguaio revela as razões que os responsáveis catalães apontaram na altura de comunicarem que não contavam mais com ele.





"O que me incomodou foi terem dito que estava velho e não podia jogar ao mais alto nível nem estar à altura de uma grande equipa. Isso foi o que mais me custou. O Barcelona despediu-me, disseram-me que não contavam comigo. Uma coisa é se tens um contrato de vários anos e o clube quer vender-te. Mas o clube disse expressamente que já não me tinha em conta, simplesmente não me queriam e eu merecia mais respeito. Se não tivesse mostrado nada no Barcelona durante três ou quatro épocas, até compreendia. Mas marquei mais de 20 golos em cada temporada, sempre tive boas estatísticas, só atrás do Messi. Alcancei um certo nível no Barcelona durante seis anos e fiz o que se esperava de mim", afirma o avançado, de 34 anos.Suárez rumou então ao Atlético Madrid, onde tem feito dupla no ataque com o português João Félix e sido uma das figuras dos colchoneros, líderes da La Liga. Com 16 golos, Suárez é o melhor marcador do campeonato, a par de Messi. 'El Conejo' reconhece que a mudança não foi fácil em termos familiares, mas que no final das contas foi a melhor decisão que tomou."Não ia ser feliz onde as pessoas já não me amavam, mas esta mudança foi bem-vinda depois de tudo o que vivi no Barça e pela forma como sai. Eu queria mudar. O mais difícil é quando tens uma família que há seis anos está habituada a viver no mesmo lugar. Ter que explicar aos meus filhos que vamos mudar quando já tinham os seus amigos e os seus hábitos em Barcelona, ??isso foi o mais difícil. Mas também há que que ver o lado positivo: eu não ia ser feliz onde as pessoas não me amavam. Agora a minha família sente que estou feliz e isso é o principal", justifica o internacional uruguaio.