Substituto de Marcelo no Real Madrid pode estar no Betis

Já de olho na possibilidade de no futuro Marcelo deixar o clube, o Real Madrid terá fixado as suas atenções no espanhol de ascendência dominicana Junior Firpo, do Betis. De acordo com o 'AS', os merengues consideram que o jogador de 21 anos é o substituto ideal para o atual titular no lado esquerdo da defesa.De acordo com a mesma publicação, o clube da capital espanhola estará mesmo disposto a colocar em cima da mesa os 50 milhões de euros da cláusula de rescisão do jogador, que tem sido uma das sensações do Betis na presente temporada. Uma verba que tornaria desnecessária qualquer tipo de negociação com o Betis, mas isso não quer dizer que a contratação possa ser fácil, já que há também interesse de Arsenal e Manchester City no jovem.Natural de Santo Domingo, na República Dominicana, Firpo está em Espanha desde criança, tendo feito todo o percurso de formação no país vizinho, primeiro em equipas de menor nomeada, até em 2015 se mudar para o Betis, onde joga desde então.