Supertaça espanhola vai disputar-se na Arábia Saudita nos próximos três anos

Yeda, cidade da Arábia Saudita, será o palco das próximas três edições da Supertaça de Espanha, segundo informou a federação do país (RFEF). A prova vai disputar-se em formato de 'final-four', ou seja, haverá as meias-finais e a final, que será realizada num único jogo. Não está previsto, até ao momento, a realização de um encontro para a atribuição do terceiro lugar.A próxima edição da competição vai disputar-se entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2020, no Estádio Rei Abdullah, e contará com as presenças de Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona e Valencia.Serão distribuídos 20 milhões de euros, pagos pelo país anfitrião, pelos quatro participantes, com a federação a encaixar outros 20 milhões.Uma das novidades está também relacionada com a entrada de mulheres no recinto. "Vão entrar nos três jogos livremente, sem restrições e com a roupa que considerarem apropriada. Não haverá uma zona do campo restringida especificamente para elas e isso está reconhecido no contrato. Não será a Supertaça da vergonha. Temos um acordo com a Federação da Arábia para lá realizar uma competição feminina e é algo que faremos", referiu um porta-voz da RFEF.O sorteio das meias-finais, realizado esta segunda-feira, definiu que o Valencia vai defrontar o Real Madrid e que o Barcelona vai medir forças com o Atlético Madrid.