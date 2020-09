Suplente não utilizado e conformado com o papel: Mariano é um problema para Zidane

Mariano é um problema para Zidane e para o Real Madrid, escreve o jornal 'AS'. Alvo do Benfica neste defeso, o dominicano tem recusado as ofertas que tem em cima da mesa para sair, uma vez que nenhuma o satisfaz financeiramente.





Os encarnados e o atacante chegaram a ter acordo ao nível do salário (4 milhões de euros líquidos na temporada em que estaria emprestado na Luz) mas o negócio acabou por cair . De acordo com a mesma fonte, o avançado parece ter aceitado o seu papel de suplente não utilizado.O jogador tem um salário de 4,5 milhões de euros e continua 'tapado' no plantel de Zidane. Na última época, fez apenas sete jogos e apontou um golo. Mariano regressou ao Real Madrid na época 2018/2019 depois de ter apontado 21 golos em 44 jogos pelo Lyon na temporada anterior.