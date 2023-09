Surreal: 15 jogadores do Las Palmas perdem voo após distração... no café

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A viagem do Las Palmas rumo a território peninsular, onde no domingo defronta o Sevilha, ficou marcada por uma daquelas peripécias que parecem insólitas de mais para serem reais. Mas aconteceu mesmo! Quinze jogadores (mais dois fisioterapeutas) falharam o voo original, a partir do aeroporto da ilha rumo a Madrid, porque simplesmente se distraíram a tomar café e quando chegaram à porta de embarque... esta já estava fechada.A situação acabaria por ficar solucionada pelo clube, ao fazer os jogadores 'esquecidos' voar num charter da companhia Binter, mas para a história fica mesmo uma distração que a este nível... não devia acontecer. Diga-se que nem tudo foi mau para estes futebolistas, já que ao contrário dos colegas, que voaram para Madrid e dali irão para a Andaluzia, irão diretos a Sevilha.O Las Palmas, refira-se, defronta o Sevilha pelas 17.30 de domingo.