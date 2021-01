Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Surto de Covid-19 relacionado com o plantel do Sp. Gijón já afeta 130 pessoas Equipa conta com nove baixas para o jogo com o Lugo, a contar para a 20.ª jornada da LaLiga2





• Foto: Sp. Gijón