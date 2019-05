Susto em Espanha: jogador do Numancia desmaia durante treino

Depois da situação dramática a envolver Iker Casillas, que no decorrer de um treino do FC Porto da semana passada sofreu um enfarte do miocárdio, o Mundo do futebol olha claramente com outros olhos para os problemas de saúde nos jogadores. Qualquer situação é alvo de alerta máximo, como ficou patente esta terça-feira no susto que o médio ganês Yaw Yeboah pregou a todos no treino do Numancia, quando em plena sessão perdeu os sentidos e caiu inanimado no ginácio municipal de Los Pajaritos, recinto no qual o plantel da equipa da Segunda Divisão trabalhava.Imediatamente alvo de atenção médica, o jogador de 22 anos foi transportado para o hospital e depois de ter sido observado acabou por ter alta. De acordo com o Numancia, Yeboah foi alvo de "exames de segurança", encontrando-se de momento "bem" e na quarta-feira "voltará ao trabalho".