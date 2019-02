Taça do Rei: Golo nos descontos vale empate ao Valencia em casa do Betis

Com William Carvalho a titular e a atuar os 90 minutos, o Betis marcou passo esta quinta-feira na luta por um lugar na final da Taça do Rei, ao empatar em casa a dois golos diante do Valencia, isto numa partida na qual até esteve a vencer por 2-0. Com esta igualdade a dois, os che vão para a segunda mão, a disputar no final do mês, com a vantagem teórica de terem marcado dois golos fora.Na partida desta noite, num Benito Villamarín lotado, um dos grandes momentos foi protagonizado por Joaquín, aos 54', que com um golo olímpico fez o segundo do Betis, que na altura já vencia por 1-0, após o tento de Loren Morón (45'). Tudo parecia nesse momento bem encaminho, mas os valencianos, ainda sem Gonçalo Guedes, acabaram por chegar ao empate com dois golos em pouco mais de vinte minutos, por Denis Cheryshev (70') e Kevin Gameiro (90'+2).