Takefusa Kubo, o 'Messi japonês', é o novo reforço do Real Madrid

O Real Madrid oficializou a contratação de Takefusa Kubo esta sexta-feira, através do site oficial. O médio vai reforçar o Castilla, equipa B da equipa merengue.





Kubo acabou de fazer 18 anos e é uma promessa no mundo do futebol. O talento do jovem não passou despercebido e o clube merengue já tinha o ‘Messi Japonês’ naO internacional asiático já vestiu a camisola da seleção japonesa e junta-se agora à equipa merengue, deixando o FC Tokyo, onde fez 16 jogos e 5 golos.