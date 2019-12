«Também quero ver João Félix todos os dias e o melhor possível»

«João Félix tem uma margem de crescimento enorme e espero que seja mais um português a brilhar em Espanha» «João Félix tem uma margem de crescimento enorme e espero que seja mais um português a brilhar em Espanha»

A carregar o vídeo ...

João Félix voltou a mostrar-se ao mais alto nível na vitória do Atlético Madrid frente ao Lokomotiv (2-0), na última jornada da Liga dos Campeões. O português ganhou o primeiro penálti para os colchoneros e marcou, com sucesso, o segundo. O regresso aos bons momentos motivou que Diego Simeone fosse questionado se João Félix, agora que está totalmente recuperado, vai passar a somar mais minutos, tal como pedem os fãs do Atlético. O técnico foi claro."Eu também o quero ver todos os dias e o melhor possível", disse o argentino, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje com o Osasuna.Também ontem, o português Rui Silva, guarda-redes do Granada, deixou um alerta, que serve mais como um conselho ao compatriota. "Quando não estamos no nosso país, a integração é sempre mais complicada e um português, estando no país vizinho, tem de dar sempre um pouco mais", avisou o guardião, em entrevista à Eleven Sports. Ainda assim, Rui Silva está convencido de que João Félix vai singrar em Espanha. "O João começou muito bem a liga, teve uma lesão que o deixou algum tempo de fora e as pessoas podem duvidar por algum jogo menos bem conseguido, mas com tempo vai mostrar todo o potencial que tem", garantiu.