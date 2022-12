TAP atrasou regresso de Raphinha a Barcelona e o brasileiro não perdoou: «Que bela falta de respeito»

Raphinha cumpriu umas mini-férias no Brasil após a eliminação da seleção canarinha do Mundial e regressou esta terça-feira a Barcelona, para se juntar aos restantes companheiros no emblema catalão. Para tal, o internacional brasileiro que em Portugal jogou no Sporting e no V. Guimarães voou pela TAP, num voo que fez escala no nosso país..Contudo, o serviço não foi do agrado de Raphinha, que criticou a transportadora portuguesa através das redes sociais."Gostaria de agradecer à TAP por deixar-me no avião parado há mais de uma hora. E agora informaram-nos que vamos ficar sentados no avião mais uma hora sem poder sair. Lá se vão duas horas num avião parado. Detalhe: muita gente fez escala e não conseguiu almoçar, eu sou uma dessas pessoas e disseram que não nos vão dar lanche nem nada. Que bela falta de respeito, TAP", deu conta o extremo do Barcelona, que voltou ao Instagram, mais tarde, para novas críticas."Obrigado TAP mais uma vez, além de atrasarem um voo por 3 horas (sentados dentro do avião) conseguiram perder duas malas", ironizou Raphinha.