Javier Tebas, líder da Liga espanhola, foi convidado do ‘Marca Sport Weekend’ e garantiu no evento do diário espanhol que vai fazer queixa à UEFA de City e PSG: "Ambos foram sancionados por causa do ‘fair play’ financeiro. E o TAS, numa decisão estranha, levantou os castigos. Vamos denunciar, porque o PSG não pode ganhar benefícios com a renovação do Mbappé e o City contratou Haaland por valores muito elevados."