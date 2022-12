Tebas revela quanto Real Madrid, Barcelona e At. Madrid faturam com direitos televisivos: valores impressionam

Estimado @JoanLaportaFCB , te paso los datos del raparto de tv del @FCBarcelona_es, comparado con clubes de la @premierleague, sois perfectamente competitivos, @laliga ingresa menos, y vosotros como los grandes de la @premierleague. Hay que informarse antes de "rajar". pic.twitter.com/brHNwgIxo5 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 23, 2022

Javier Tebas, presidente da LaLiga, revelou esta sexta-feira nas redes sociais quanto faturam Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid em direitos televisivos por ano, aproveitando para fazer uma comparação com os clubes da Premier League e para deixar uma mensagem a Laporta, presidente dos catalães.Com 160,8 milhões de euros anuais, o equivalente a 10,1% do total da LaLiga, o Real Madrid é o clube espanhol que mais ganha com direitos televisivos. O Barcelona está próximo dos merengues, com 160,1 M€ e uma percentagem semelhante. Já o cenário do Atlético Madrid é um pouco mais 'desfavorável'. Os colchoneros faturam 130,3 M€, cerca de 8,2% do total da elite do futebol espanhol.Nos valores divulgados por Tebas, é ainda notória a diferença entre a Liga espanhola e a Premier League: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea e Manchester United registam números acima das equipas espanholas neste aspeto, sendo que os citizens se encontram no topo desta tabela, com 176 M€."Estimado Laporta. Partilho os dados dos direitos televisivos do Barcelona, perfeitamente competitivos quando comparados com os dos clubes da Premier League. A LaLiga fatura menos, mas vocês estão junto aos grandes da Premier League. É preciso ficar informado antes de falar", escreveu Tebas, dirigindo-se ao presidente dos catalães.