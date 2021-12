E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Javier Tebas, presidente da liga espanhola, e Florentino Pérez, líder máximo do Real Madrid, continuam de costas voltadas e a tecer críticas mútuas. Tebas deixou duras críticas ao dirigente dos merengues numa carta aos presidentes dos emblemas profissionais espanhóis a que a Cadena Cope teve acesso."O último projeto pessoal de Florentino relativamente à Superliga ou esta última manobra de projeto sustentável são pedras que coloca no caminho do crescimento comum porque não lhe interessa ter uma liga espanhola mais forte. Vai contar os seus projetos pessoais", atirou Tebas, acrescentando "a falta de respeito e de lealdade demonstrada não só junto da Liga como dos restantes clubes".