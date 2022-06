Tenerife na final do playoff de subida à Liga espanhola

O Tenerife vai disputar a final do playoff de subida à Liga espanhola, após vencer no campo dos Las Palmas, por 2-1, já depois de ter triunfado na primeira mão por 1-0.

Nas Ilhas Canárias, Enric Galego fez os dois golos da equipa visitante, aos 4' e 45'+6, o segundo de grande penalidade, enquanto Curbelo, aos 71', reduziu para a formação da casa.

Com este resultado, o Tenerife, que esteve pela última vez no primeiro escalão em 2009/10, fica à espera do vencedor da eliminatória entre Eibar, do defesa português Frederico Venâncio, e Girona, agendado para domingo.

Na primeira mão, o Eibar foi à Catalunha vencer por 1-0.