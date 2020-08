Ter Stegen afastado dos relvados durante dois meses e meio

O Barcelona informou, esta terça-feira, que Ter Stegen irá estar afastado dos relvados durante "dois meses e meio". Em comunicado publicado no sítio oficial do clube, os catalães informaram que a intervenção cirúrgica à qual o guarda-redes alemão foi esta terça-feira submetido - ao tendão rotuliano do joelho direito - foi concluída "com sucesso".





"A operação foi realizada com sucesso e o tempo de recuperação será de aproximadamente dois meses e meio", pode ler-se na nota publicada pelos 'culé'.