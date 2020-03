«Teve de correr mais vezes para trás»: o que dizem os espanhóis da exibição de João Félix

Depois de na jornada passada ter marcado no seu regresso à competição, João Félix foi este domingo suplente utilizado no empate (1-1) do Atlético Madrid em casa do Espanyol. O internacional português entrou aos 56', quando já se registava uma igualdade no marcador. Eis o que dizem os principais jornais da capital espanhola sobre a prestação do avançado.





"Não conseguiu desequilibrar nos minutos que esteve em campo e o ataque do Atlético Madrid não melhorou com a sua presença. Tem de continuar a acumular minutos de jogo.""Entrou aos 56' e ficou na ala esquerda. Nessa zona teve de correr mais vezes para trás, com exceção de alguns bons passes em desmarcação. Com a entrada de Vitolo foi para o centro do ataque.""Alguns raides: deixou detalhes num encontro em que entrou quando o Espanyol voltou a assumir as rédeas."