Thierry Correia nos convocados do Valencia

Thierry Correia foi convocado por Albert Celades para o jogo do Valencia com o Getafe, marcado para quarta-feira no Mestalla.





O ex-jogador do Sporting entra pela primeira vez nos 18 eleitos depois de ter ido a Londres na comitiva de 20 jogadores mas acabou por ficar na bancada. O Valencia supreendeu ao vencer o Chelsea por 1-0