Thierry não foi convocado pelo Valencia

Na estreia de Albert Celades como treinador do Valencia, Thierry Correia ficou de fora da convocatória para a visita a Camp Nou, ao contrário de Gonçalo Guedes. Já Nélson Semedo vai a jogo no Barcelona. O lateral português treinou sem limitações e pode ser aposta de Ernesto Valverde, que pediu "calma" em relação a Messi, de novo ausente. "A cicatriz abriu um pouco. Não sei se regressará terça-feira."

Acerca do jogo, Celades assumiu que, com ou sem La Pulga, o Barcelona continua a ser "uma grande equipa".

Marcelino quebra silêncio

Numa conferência emocionada em que se despediu dos adeptos do Valencia, Marcelino Toral revelou surpresa pela saída. "Numa reunião a 19 de julho, Peter Lim disse-me que tinha confiança absoluta no nosso trabalho. Depois disso, como ia acreditar que me iam despedir?"