Durou apenas um ano a aventura de Tiago enquanto treinador adjunto do At. Madrid. Segundo a 'Marca', o português, que assumiu o papel de braço direito de Diego Simeone, decidiu dar por terminada esta fase da sua carreira, iniciando agora outra, que ao que tudo indica passará pelo comando de uma equipa a solo.Com Tiago a rumar a outras paragens, o At. Madrid mexeu-se rápido e, de acordo com o mesmo jornal, avançou para a recruta de mais um homem da confiança de Diego Simeone, o argentino Nelson Vivas, que já tinha sido adjunto de El Cholo na Argentina (quando este comandou Racing, Estudiantes e River Plate).De resto, refira-se que Vivas e Simeone parecem ter muito em comum, especialmente a forma viva como vivem os encontros. De tal forma que, no ano passado, Vivas foi figura por causa de um ataque à... Hulk

Autor: Fábio Lima