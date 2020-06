Todos esperavam um livre direto de Messi e o argentino fez isto

O Barcelona chegou à vantagem diante do Celta de Vigo à passagem dos 20', num lance no qual os catalães aproveitaram da melhor forma o facto de terem do seu lado um dos mais temíveis batedores de livres do Mundo. É que, por ser o 10 culé na cobrança, os galegos 'atiraram' todas as atenções para lhe taparem os caminhos da baliza (até colocaram dois jogadores junto da linha de golo) e permitiram a Luis Suárez estar totalmente solto ao segundo poste. Messi viu e... fez isto.