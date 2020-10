Tomás Tavares apresentado no Alavés: «É um passo grande para mim»

Tomás Tavares assumiu esta terça-feira com "muita responsabilidade" o desafio de vingar no Alavés, da Liga espanhola, clube que o classifica como uma "pérola" do futebol europeu.

"Tenho muita vontade de começar num ano importante para o Alavés. É um passo grande para mim e assumo-o com muita responsabilidade", disse o atleta cedido pelo Benfica.

O jovem de 19 anos quer impor-se e não coloca de lado o sonho de representar a seleção já no Europeu de 2021: "Tenho de pensar no Alavés, mas se jogar bem e trabalhar bem aqui terei mais possibilidades de ser convocado à seleção".

Tomás Tavares assumiu que tem como referência um outro jogador "muito jovem", Trent Alexander-Arnold, considerando que são "muito parecidos na forma de jogar".

"Ele já está num patamar muito elevado e eu também quero chegar lá", vincou o novo dono da camisola azul e branca número 37.

Tomás Tavares classifica-se como um jogador "com um perfil ofensivo como Theo [Hernández]", do AC Milan, lateral esquerdo que em 2016/17 passou pelo Alavés.

O jovem luso disse que o sistema de jogo do treinador Pablo Machín o favorece, uma vez que é um lateral "com perfil mais ofensivo", pelo que a aposta em três centrais lhe dá "mais segurança" para atacar mais.

"É um jogador destinado a ser muito importante no panorama internacional", elogiou o diretor desportivo, Sergio Fernández, que entende que o Alavés é o clube certo para "polir um dos jogadores mais importantes de Portugal neste momento".