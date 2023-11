Toni Kroos cria oposição à Kings League

A alemã Icon League é o novo projeto de Toni Kroos e do streamer Elias Nerlich, revelou a 'Marca'. A intenção é fazer concorrência à Kings League, de Gerard Piqué e de Ibai Llanos, que está a fazer enorme sucesso nas plataformas de entretenimento como a Twitch e o Youtube. O principal objetivo é despertar o interesse do maior número possível de adeptos para um formato diferente de futebol.O médio do Real Madrid afirmou que este será "um jogo mais rápido, mais variado, cheio de ação, animado e onde de repente pode haver reviravoltas imprevistas". Além disso, irá contar "com mais golos e entretenimento".Nas próximas semanas serão apresentados mais detalhes sobre a nova competição e os seus respetivos participantes. A mesma deverá arrancar no verão do próximo ano.