Toni Kroos é a "transferência do século" para Florentino Pérez

Toni Kroos chegou ao Real Madrid em 2014, procedente do Bayern Munique, e pelos merengues conquistou três Ligas dos Campeões, sendo opção regular desde a época de estreia. Por isso, para Florentino Pérez, o jogador é um caso ímpar."Ele é uma pessoa incrivelmente agradável e com uma grande história de vida. É empreendedor, mas continua humano. Explicou-me que o Toni Kroos é a transferência do século do Real Madrid", revelou o agente do alemão, Volke Struth, partilhando o teor de uma conversa com o líder do Real, em declarações ao OMR-Podcast.Kroos chegou a Madrid a troco de 30 milhões de euros e depois de se sagrar campeão do Mundo pela Alemanha. Pelos espanhóis soma 334 jogos oficiais.