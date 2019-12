Toni Kroos revela fixação com botas brancas: «Não sei se tenho algum problema psicológico...»

O filme da vida de Toni Kroos retrata alguns aspetos curiosos da vida do alemão do Real Madrid, que vive há cinco anos na capital espanhola mas que não conhece a cidade. No documentário o jogador fala de pormenores da vida pessoal e de um estranho hábito..."Sei que muita gente pode pensar que estou louco, mas para mim é importante olhar para baixo e ver umas botas brancas. Não sei se tenho algum problema psicológico, mas para jogar tenho de ter as botas brancas", conta o médio, citado pelo jornal 'Marca', que no documentário aparece ele próprio a limpar as botas no centro de treinos do Real Madrid.Gareth Bale garante que Kroos é o único jogador dos merengues que trata das suas próprias botas. "Tem sempre os mesmos dois ou três pares de botas brancas e não confia que mais ninguém cuide delas. É ele quem as limpa, para que fiquem sempre perfeitas."O documentário revela um lado desconhecido do jogador. A mulher, Jesse, que conheceu em Fuerteventura, explica que ele é "uma pessoa emotiva, mas que às vezes constrói um muro à sua volta para não se expor à primeira diante do desconhecido". "Quando o apresentei aos meus amigos pedi-lhe que fosse amável porque o seu comportamento podia parecer um pouco diferente. Talvez por mostrar pouco interesse ou por não gostar muito de conversar, mas na realidade precisa de tempo para se abrir."Já o jogador não esconde o que sente pela mulher. "Quando a Jessy entrou na minha vida tudo ganhou mais sentido porque tinha algo mais importante do que o futebol. Mentiria se dissesse que nunca discutimos, mas nunca tive de dormir no sofá. Reconciliamo-nos rápido."Já sobre a vida do casal em Madrid, a mulher explica que não é "muito urbana". "Estamos há cinco anos em Madrid e nunca fomos à cidade. Não somos muito urbanos, preferimos ficar em casa como um casal de velhos. Ao princípio ainda era possível ir a algum lado com o Toni, mas desde 2014 que é impossível."E ele não se importa. "Gosto de estar em casa. Depois dos jogos da seleção venho sempre para casa. É o que dá força. Quando chego esqueço-me do resultado, se ganhámos ou perdemos. Em casa sou marido e pai. É o que me faz funcionar."No balneário do Real Madrid tratam-no por 'Iceman' (homem de gelo), mas Sergio Ramos assegura que o alemão está bem integrado. "Os estrangeiros tendem a juntar-se num grupo, mas o Toni surpreendeu-nos porque integrou-se com os espanhóis", recorda o capitão.