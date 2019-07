Toni Kroos sobre Ronaldo: «Os churrascos mais barulhentos eram organizados em casa dele»

Toni Kroos, médio do Real Madrid, fez algumas confidências sobre Cristiano Ronaldo no documentário "Kroos" que retrata a sua carreira. O jogador alemão, de 29 anos, foi vizinho do internacional português em Madrid e confessou que teve de ir bater à porta do vizinho várias vezes.





"Os churrascos mais barulhentos da vizinhança eram organizados em casa dele", começou por dizer Toni Kroos ao canal ZDF, onde ainda acrescentou: "Eu não ia, até porque eram a horas a que não estava habituado. Fui lá bater à porta algumas vezes, pedir que baixassem o volume."