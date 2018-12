Transexual vai jogar futebol na equipa feminina do Terrassa: «Não é fácil...»

O Terrassa FC anunciou a contratação de Valentina Berr, avançada de 25 anos, que vai alinhar na segunda equipa do clube catalão. Valentina nasceu homem e é a segunda transexual a chegar ao futebol feminino federado no país vizinho."Ser mulher e transexual significa começar o dia sem saber que tipo de violências vou ter de enfrentar, faça o que fizer. Imaginem então como será no futebol feminino, onde todas pedimos respeito e agradecemos o apoio. Não é fácil arriscar a minha saúde física e mental neste cenário", contou a jogadora ao site do clube."Tenho umas companheiras que me ajudam e protegem desde o primeiro minuto e um clube que está a fazer de tudo para que possa concentrar-me apenas em jogar. Espero que a resposta do resto das pessoas e das instituições durante a temporada seja a mesma, à altura de uma sociedade tolerante para com a diversidade", prosseguiu Valentina.O clube também se mostra satisfeito com a contratação. "Queremos dizer publicamente que a Valentina tem o nosso apoio absoluto e que é um orgulho para todas as pessoas deste clube que ela possa vestir a nossa camisola", fez saber o Terrassa FC.